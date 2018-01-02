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Указы о назначении членов правительства Молдавии вместо Додона подпишет спикер парламента

Международная панорама
2 января, 20:25 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 2, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение президента Игоря Додона

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© REUTERS/Gleb Garanich

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду подпишет вместо президента Игоря Додона указы о назначении новых членов правительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба спикера, комментируя решение Конституционного суда (КС) о частичной и временной приостановке полномочий главы государства.

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"Конституционный суд как гарант конституции разрешил институциональную блокаду, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", - привела пресс-служба слова Канду. Она не уточнила, когда это произойдет.

При этом Додон считает решение КС незаконным. "Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического", - написал Додон на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что не уступит и не назначит "скомпрометировавших себя министров".

В конце прошлого года сформировавшая правительство Демократическая партия (ДП) объявила о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров. Додон утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур. В связи с этим группа депутатов от демократов обратилась в КС. Своим решением судьи разрешили временно взять на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета премьеру или спикеру парламента.

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