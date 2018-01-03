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Суд Киева перенес дело по апелляции ГПУ на отказ арестовать Саакашвили

Международная панорама
3 января, 13:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС

Суд продолжит рассмотрение жалобы украинской Генпрокуратуры 11 января

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) с требованием избрать меру пресечения в виде домашнего ареста лидеру "Движения новых сил" Михаила Саакашвили 11 января. Соответствующее решение в среду огласил председательствующий по делу судья.

"Суд принимает решение о переносе слушания на 11 января на 13:10 (14:10 мск)", - сказал судья.

Решение суда связано с необходимость присутствия на заседании 11 человек, которые могут предоставить пояснения. Ранее они заявляли о готовности поручиться за Саакашвили, среди них бывший премьер-министр Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Саакашвили 8 декабря был задержан и помещен в изолятор, ему инкриминируют получение из России около 500 тыс. долларов на финансирование митингов для свержения власти на Украине. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. 11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, заседание Апелляционного суда Киева должно было состояться 22 декабря, но его перенесли на 3 января, так как Печерский райсуд не передал материалы дела.

5 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры уже задерживали Саакашвили, однако около 200 сторонников политика заблокировали автомобиль с политиком и силой освободили его из машины СБУ. После освобождения Саакашвили организовал митинг под Радой и потребовал отставки президента страны Петра Порошенко, руководства национальной полиции и СБУ, а также рассмотрения в парламенте закона об импичменте главы украинского государства. Затем сторонники Саакашвили разбили у стен украинского парламента палаточный лагерь.

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