США хотят добиться более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. США нацелены на заключение более долгосрочного соглашения по ядерной программе Ирана, Вашингтон также хочет сохранить возможность ввести санкции за разработку не только ядерного оружия, но и средств доставки боеголовок. Об этом в распространенном в среду интервью радиостанции Voice of America заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Сейчас мы также работаем с Конгрессом над созданием нового соглашения и нового набора условий для введения санкций, - сказал он. - Мы хотим иметь долгосрочное соглашение, закон длительного срока действия, в котором сказано, что если в любое время Иран попытается получить пригодное для использования ядерное оружие и баллистические ракеты для его применения, то тогда все санкции будут незамедлительно введены вновь".

Пенс напомнил, что нынешнее соглашение с Ираном рассчитано на 10 лет.