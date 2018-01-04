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Лидер "Хезболлах": окончательная победа в Сирии будет достигнута через 1-2 года

Международная панорама
4 января, 2:31 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 4, января. /ТАСС

По словам Хасана Насруллы, ИГ сокрушена, но ее боевики еще остаются в Сирии, Ливии и других местах, кроме того, существует еще одна террористическая организация - "Джебхат ан-Нусра"

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БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. Вывод шиитских добровольцев из Сирии "зависит от результата войны и решения руководства" страны. При этом конфликт в ней продлится "еще максимум год-два", заявил в среду в интервью телеканалу Al Mayadeen лидер ливанской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла. Бойцы ее вооруженной милиции сражаются на стороне сирийской правительственной армии с 2012 года.

По словам шиитского политика, "то, что произошло на фронтах в Сирии, является большим успехом, однако окончательная победа над террористами еще не достигнута". "Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) сокрушена, но ее боевики еще остаются в Сирии, Ливии и других местах, кроме того, существует еще одна террористическая организация - "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - отметил Насрулла.

Лидер "Хезболлах" убежден, что президент Сирии Башар Асад "останется на своем посту до конца срока и, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на будущих выборах". "Сохранение власти в руках Асада и сплочение вокруг него сирийского народа стало одним из основных факторов, открывших путь к победе", - резюмировал Насрулла.

По его мнению, "диалог между сирийцами о будущем страны должен идти под эгидой президента Асада". Ливанский политик сообщил, что встречался несколько недель назад с сирийским лидером.

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