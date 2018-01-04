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Постпред КНДР при ООН обсудил с председателем Генассамблеи возобновление связи с Сеулом

Международная панорама
4 января, 2:45 UTC+3 ООН ООН 4, января. /ТАСС

Мирослав Лайчак заявил, что он удовлетворен готовностью Пхеньяна к конструктивному диалогу с Республикой Корея

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ООН, 4 января. /ТАСС/. Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак встретился в среду с постоянным представителем КНДР при ООН Ча Сон Намом, обсудив с ним возобновление связи между Пхеньяном и Сеулом по специальной линии. Как сообщили в канцелярии председателя Генассамблеи, встреча прошла по инициативе северокорейского дипломата.

"Председатель Генеральной Ассамблеи [на встрече с Ча Сон Намом] заявил, что он удовлетворен готовностью КНДР к конструктивному диалогу с Республикой Корея, в том числе по вопросу возможного участия делегации из КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также восстановлением каналов связи", - говорится в коммюнике.

В среду министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР восстановила специальную линию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом и уже вступила в контакт с представителями Сеула.

Ранее КНДР объявила о том, что утром 3 января восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что Пхеньян и Сеул таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул также предложил провести переговоры по этой теме в Пханмунджоме 9 января.

В секретариате ООН в среду приветствовали возобновление связи между КНДР и Южной Кореей по специальной линии и выразили надежду на то, что активизация дипломатических усилий позволит добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

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Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
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