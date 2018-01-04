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СМИ: Сеул и Пхеньян вновь пообщались по восстановленной линии спецсвязи

Международная панорама
4 января, 12:30 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, января. /ТАСС

По данным Kyodo, в ходе телефонного разговора КНДР уведомила Республику Корея о том, что "свяжется с ней, когда для этого будет конкретный повод"

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ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Сеул и Пхеньян в очередной раз пообщались по восстановленной в среду линии специальной связи в приграничном районе Пханмунджом. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

По данным южнокорейских военных, звонок поступил с северокорейской стороны. В ходе беседы КНДР уведомила Республику Корея о том, что "свяжется с ней, когда для этого будет конкретный повод".

Ранее КНДР объявила, что утром 3 января восстановит линию спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. В тот же день между сторонами состоялась проверка этой восстановленной впервые за долгое время линии. Ожидается, что Пхеньян и Сеул таким образом приступят к переговорам о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул также предложил провести консультации на высоком уровне по этой теме в Пханмунджоме 9 января.

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