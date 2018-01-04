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Президент Латвии утвердил закон о статусе ветеранов Второй мировой войны

Международная панорама
4 января, 12:53 UTC+3 РИГА РИГА 4, января. /ТАСС

Согласно закону, на статус участника войны смогут претендовать только те, кто являлись гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года

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РИГА, 4 января. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как СССР, так и нацистской Германии. Соответствующее решение главы государства опубликовано в четверг в газете Latvijas Vestnesis.

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Согласно положениям закона, на статус участника войны смогут претендовать только те, кто являлись гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года - день, который в республике считают началом "периода оккупации". Таким образом он не будет распространяться на местных преимущественно русскоязычных неграждан, а также натурализовавшихся неграждан (получивших гражданство Латвии путем сдачи специального экзамена на знание государственного латышского языка и истории страны - прим. ТАСС).

С призывом не утверждать этот закон к Вейонису ранее обратилась крупнейшая оппозиционная социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения Латвии, а также Латвийское объединение против нацизма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что этот закон вызывает возмущение. По ее словам, латвийские власти "в очередной раз сделали шаг к обелению нацистских преступников, приравняли солдат латышского легиона СС к ветеранам Красной армии, которые освободили мир от фашизма".

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Персоны
Вейонис, Раймондс Захарова, Мария Владимировна
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