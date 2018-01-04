Мэй извинилась за сбои в работе службы здравоохранения Англии

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принесла извинения за сбои в работе Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии, которые привели к отмене десятков тысяч плановых операций и приемов амбулаторных больных в январе. Об этом она заявила в четверг в эфире телеканала Sky News.

"Я знаю, что это огорчает людей, и я приношу извинения", - сказала она, подчеркнув при этом, что английская NHS "была подготовлена к зимнему периоду лучше, чем когда-либо".

Как ранее информировали в NHS, более 480 тыс. жителей Англии позвонили на ее горячую линию во время рождественских и новогодних праздников. Данный показатель, охватывающий недельный период вплоть до 31 декабря 2017 года, стал рекордным и продемонстрировал 21% рост в сравнении с предпраздничной неделей. В этой связи бригады скорой помощи реагировали с задержкой более 30 минут при осуществлении процедуры передачи пациентов в отделения интенсивной терапии, а занятость койко-мест в больницах достигла 91,7%.

Нагрузка на систему здравоохранения Англии вынудила NHS до конца января отменить несрочные операции, чтобы ослабить нагрузку на больницы. Этот шаг побудил в среду министра здравоохранения Джереми Ханта также принести извинения пациентам, которые вынуждены будут продолжительное время ожидать медицинской консультации.