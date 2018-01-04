Медведчук: Украина превратилась в сырьевую базу для благополучных европейских стран

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украинские власти после двух лет убытков и дискриминации согласились признать, что зона свободной торговли (ЗСТ) с ЕС обернулась для Украины провалами и потерями. Об этом заявил в четверг лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

"Мы [Украина] потеряли 20% нашего промышленного производства. У нас практически полностью изменилась структура экономики", - процитировал Медведчук заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Наталью Микольскую.

"Вот так - только после двух лет убытков и дискриминации - в Киеве наконец согласились признать: зона свободной торговли с ЕС обернулась для Украины провалами и потерями", - написал лидер "Украинского выбора" в своем блоге на сайте движения.

Ссылаясь на данные Микольской, политик отметил, что по объемам поставок в Евросоюз Украине удалось вернуться лишь к показателям 2013 года. "Если за 11 месяцев 2013-го украинский экспорт в ЕС составлял почти $15 млрд, то за аналогичный период 2017-го (почти через два года действия зоны свободной торговли) достиг $15,9 млрд. Но и этот мизерный прирост на европейском направлении полностью нивелируется общим падением экспорта. По сравнению с январем - ноябрем 2013 года в 2017-м товарный экспорт Украины сократился на 45,5%", - отметил Медведчук.

По его убеждению, за последние два года Украина превратилась в сырьевую базу для благополучных европейских стран. "Вследствие ЗСТ с ЕС пострадала вся высокоточная украинская промышленность. Наша страна поставляет в Европу в основном сырье и продукцию с низким уровнем переработки. Произошла деиндустриализация экономики, промпредприятия простаивают, растет безработица", - констатировал политик.

Медведчук уверен, чтобы не допустить краха экономики, необходимо сменить вектор внешнеэкономической интеграции Украины. "Восстановление кооперационных связей и торгово- экономического сотрудничества со странами СНГ, и в частности с Россией, станет тем локомотивом, который вытянет нашу экономику из кризиса и обеспечит ее стабильный и уверенный рост, как это было в 2004 году, когда экономика Украины по праву считалась самой перспективной на постсоветском пространстве", - заявил политик. Медведчук также отметил, что один из наиболее негативных итогов 2017 года - усиление процесса деиндустриализации страны.