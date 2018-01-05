Госдепартамент: переговоры КНДР и Южной Кореи не затронут тему денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Грядущие прямые переговоры КНДР и Республики Корея будут касаться исключительно готовящихся Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и ряда внутренних вопросов. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"В нашем понимании эти переговоры будут носить ограниченный характер. Речь на этих переговорах пойдет об Олимпийских играх и, возможно, о каких-то внутренних вопросах", - сказала она, отвечая на вопрос, не станет ли в ходе этих контактов подниматься тема денуклеаризации Корейского полуострова.

"Может ли это (переговоры) потенциально привести к чему-то большему в будущем? Возможно, но я не хочу строить предположений", - добавила представитель внешнеполитического ведомства.

"Что касается скептического отношения, мы со скепсисом смотрим на намерения Северной Кореи вести переговоры по поводу денуклеаризации. И это остается нашей целью, целью кампании оказания максимального давления", - продолжила Науэрт. "Если они (Сеул и Пхеньян - прим. ТАСС) хотят сесть и говорить об этом, то мы будем скептически настроены, но будем настаивать на своем (на денуклеаризации Корейского полуострова. - прим. ТАСС)", - заметила она, указав на то, что, по мнению Вашингтона, тема ликвидации ядерного оружия на полуострове затрагивает также США и Японию.

В целом в Госдепартаменте поддерживают намерение двух стран провести переговоры. При этом Науэрт высказала уверенность в том, что это стало результатом "кампании давления", проводимой Соединенными Штатами и международным сообществом.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх, а министр объединения страны Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне по этому вопросу.