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Трамп заявил, что книга с воспоминаниями его главного советника полна лжи и искажений

Международная панорама
5 января, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Президент США настаивает, что никогда не разговаривал с ее автором

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) журналиста Майкла Вулфа, которая поступит в продажу 9 января, полна лжи и искажений.

"Я никогда не разговаривал с ним (журналистом - прим. ТАСС) о книге. [Она] полна лжи, искажений и ссылается на источники, которых не существует", - написал в четверг американский лидер на своей странице в Twitter. Трамп также уточнил, что несколько раз отказывал Вулфу в доступе к посещению Белого дома.

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В среду британская газета The Guardian опубликовала некоторые отрывки из книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", основанной на воспоминаниях бывшего главного политстратега Белого дома Стивена Бэннона, считавшегося самым влиятельных советником президента. Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компромат на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными". В целом, в книге содержатся множество критических комментариев Бэннона об администрации Трампа.

В среду Белый дом распространил заявление Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок". Американский лидер утверждал, что его главный стратег и в прошлом один из его ближайших союзников на деле не имел на него никакого влияния, он также играл незначительную роль в предвыборном штабе.

Бэннон до прихода в команду Трампа руководил сайтом Breitbart, который считается рупором крайне правых. В августе 2017 года он был отстранен от должности главного политического советника американского президента. В то же время сам Трамп поблагодарил Бэннона за его службу и за роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.

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Персоны
Бэннон, Стивен Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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