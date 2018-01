Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон лишился рассудка, кроме того, он не имеет особого отношения к победе Трампа на выборах в 2016 году. Заявление главы государства распространила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему президентству. Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок. Стив был сотрудником, работавшим на меня после того, как я был выдвинут кандидатом [в президенты от Республиканской партии летом 2016 года], обойдя 17 претендентов", - заявил Трамп, по словам которого Бэннон имеет лишь крайне незначительное отношение к его "исторической победе". "В то же время Стив имеет самое прямое отношение к потере места в Сенате от Алабамы, которое на протяжении более чем 30 лет удерживали республиканцы", - добавил глава Белого дома.

Он подчеркивал, что сейчас Бэннон говорит исключительно от своего лица. "Стив утверждает, что он воюет со СМИ, именуемыми им же оппозиционной партией, но в Белом доме он занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой, чем он был. Это единственное, что у него получается хорошо", - добавил Трамп. Глава государства заверил, что Бэннон редко оставался с ним с глазу на глаз и лишь пытается убедить всех, что имел какое-то влияние.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала выдержки из новой книги американского журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), составленной на основе бесед Бэннона с должностными лицами администрации США. Бывший стратег Трампа, в частности, подверг резкой критике его сына Дональда Трампа - младшего и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Бэннон назвал этот поступок "предательским" и "непатриотичным".

Он также полагает, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который сейчас ведет расследование утверждений о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года и приписываемом штабу Трампа сговоре с российскими властями, будет изучать обвинения Трампа-младшего, Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта в причастности к финансовым махинациям.

Бэннон до прихода в команду Трампа руководил сайтом Breitbart, который считается рупором крайне правых. В августе 2017 года он был отстранен от должности главного политического советника американского президента. В то же время сам Трамп поблагодарил Бэннона за его службу и за роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.