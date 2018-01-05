Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Молдавии осудил решение суда о запрете новостных передач из РФ

Международная панорама
5 января, 13:19 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 5, января. /ТАСС

Игорь Додон заявил, что не подпишет законы, противоречащие интересам граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение Конституционного суда, разрешившего 5 января подписать в обход главы государства принятый парламентом закон о запрете новостных передач из России.

"Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан. <…> Относительно закона о борьбе с пропагандой - он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Республики Молдова в получении информации", - написал глава Молдавии 5 января на своей странице в Facebook.

Смотрите также

Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях

Демпартия Молдавии намерена через суд утвердить ограничения для телеканалов РФ

В Госдуме заявили, что отстранение Додона может обернуться народными волнениями в Молдавии

Он подчеркнул, что "речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов". "Почему обходят вниманием СМИ, открыто выступающие за упразднение государственности Республики Молдова? Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой", - пояснил Додон.

Глава Молдавии отметил, что "то, чем занимается сегодня правящий режим, больше похоже на агонию, чем на демократию" и пообещал, что "после парламентских выборов, которые состоятся в этом году, нам придется многое менять и исправлять". "Недопустимо, чтобы граждане, присягнувшие на верность румынскому государству, определяли политику молдавского государства", - подчеркнул Додон.

КС 5 января вновь временно отстранил от должности президента по запросу депутатов правящей Демократической партии. Решение суда разрешает подписать этот закон спикеру или премьеру. Принятые парламентом поправки в кодекс о телевидении и радио предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
7
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама