Президент Молдавии осудил решение суда о запрете новостных передач из РФ

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение Конституционного суда, разрешившего 5 января подписать в обход главы государства принятый парламентом закон о запрете новостных передач из России.

"Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан. <…> Относительно закона о борьбе с пропагандой - он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Республики Молдова в получении информации", - написал глава Молдавии 5 января на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что "речь идет о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в стране демократов". "Почему обходят вниманием СМИ, открыто выступающие за упразднение государственности Республики Молдова? Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой", - пояснил Додон.

Глава Молдавии отметил, что "то, чем занимается сегодня правящий режим, больше похоже на агонию, чем на демократию" и пообещал, что "после парламентских выборов, которые состоятся в этом году, нам придется многое менять и исправлять". "Недопустимо, чтобы граждане, присягнувшие на верность румынскому государству, определяли политику молдавского государства", - подчеркнул Додон.

КС 5 января вновь временно отстранил от должности президента по запросу депутатов правящей Демократической партии. Решение суда разрешает подписать этот закон спикеру или премьеру. Принятые парламентом поправки в кодекс о телевидении и радио предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.