Глава МВД ФРГ: производители несут ответственность за уязвимость техники и ПО

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Производители несут ответственность за слабые стороны технических устройств и программного обеспечения. Об этом заявил 5 января глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, комментируя недавно обнаруженную уязвимость в процессорах американской компании Intel.

"Ответственность за недостатки ПО и техники должны нести и производители, - отметил министр. - Здесь нельзя перекладывать ответственность только на одних пользователей". "После получения сведений о слабых местах производители должны как можно скорее устранить их и своевременно связаться с пользователями и потребителями", - считает глава МВД.

Де Мезьер призвал ЕС больше делать упор на развитии собственных ключевых технологий. "Сюда относится и технология производства микропроцессоров, а также в любом случае - технология безопасности", - указал он, отметив, что следует разработать минимальные стандарты в области защиты информационных технологий.

Уязвимость процессоров

Ранее специалисты по кибербезопасности корпорации Google обнаружили уязвимости в компьютерных микропроцессорах производства Intel, которые потенциально могут привести к хищению конфиденциальных данных пользователей. Речь идет о двух уязвимостях: одна из них (под названием Meltdown) затрагивает процессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Другая (Spectre) касается не только продукции Intel, но и чипов производства компаний AMD и ARM. Для того, чтобы устранить потенциальный риск, производителям программного обеспечения, в том числе Microsoft, пришлось выпустить обновления своих продуктов.

Компании Apple и Google сообщили, что работают над дополнительной защитой своих систем от потенциального взлома. В частности, в Apple пообещали скоро выпустить специальное обновление для своих операционных систем, которое защитит смартфоны iPhone, планшеты iPad и настольные компьютеры iMac. При этом в корпорации заявили, что уже предпринятые меры по защите от взлома не замедляют производительность устройств, грядущее обновление также не скажется на их скорости.