Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД ФРГ: производители несут ответственность за уязвимость техники и ПО

Международная панорама
5 января, 18:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, января. /ТАСС

Томас де Мезьер считает, что ЕС должен развивать собственные ключевые технологии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Производители несут ответственность за слабые стороны технических устройств и программного обеспечения. Об этом заявил 5 января глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, комментируя недавно обнаруженную уязвимость в процессорах американской компании Intel.

Смотрите также

Акции Intel упали с начала года на 3,8% на фоне скандала об уязвимости процессоров

Специалисты Google обнаружили уязвимости в процессорах Intel

"Ответственность за недостатки ПО и техники должны нести и производители, - отметил министр. - Здесь нельзя перекладывать ответственность только на одних пользователей". "После получения сведений о слабых местах производители должны как можно скорее устранить их и своевременно связаться с пользователями и потребителями", - считает глава МВД.

Де Мезьер призвал ЕС больше делать упор на развитии собственных ключевых технологий. "Сюда относится и технология производства микропроцессоров, а также в любом случае - технология безопасности", - указал он, отметив, что следует разработать минимальные стандарты в области защиты информационных технологий.

Уязвимость процессоров

Ранее специалисты по кибербезопасности корпорации Google обнаружили уязвимости в компьютерных микропроцессорах производства Intel, которые потенциально могут привести к хищению конфиденциальных данных пользователей. Речь идет о двух уязвимостях: одна из них (под названием Meltdown) затрагивает процессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Другая (Spectre) касается не только продукции Intel, но и чипов производства компаний AMD и ARM. Для того, чтобы устранить потенциальный риск, производителям программного обеспечения, в том числе Microsoft, пришлось выпустить обновления своих продуктов.

Компании Apple и Google сообщили, что работают над дополнительной защитой своих систем от потенциального взлома. В частности, в Apple пообещали скоро выпустить специальное обновление для своих операционных систем, которое защитит смартфоны iPhone, планшеты iPad и настольные компьютеры iMac. При этом в корпорации заявили, что уже предпринятые меры по защите от взлома не замедляют производительность устройств, грядущее обновление также не скажется на их скорости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
5
Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза
6
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
7
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама