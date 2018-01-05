Турция выступает за проведение выборов в Сирии без участия Асада

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Турция выступает за проведение выборов в Сирии без участия президента Башара Асада. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Нашей целью не является решение [сирийского] кризиса с Асадом. Нашей задачей является проведение выборов без Асада и в соответствии с демократической волей сирийского народа. Мы будем способствовать этому", - приводит телеканал NTV слова президента.

В конце 2017 года Эрдоган во время визита в Тунис назвал президента Сирии террористом и заявил "о невозможности сотрудничества" который, по его утверждению, "убил приблизительно миллион своих граждан". Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что высказывания турецкого лидера "не имеют под собой никакой правовой базы".

Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января 2018 года. Предполагается, что на форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и на ее основе проведения выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи с 19 по 20 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, список участников конгресса включает около 1,7 тыс. имен.