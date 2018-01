WP: Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $18 млрд долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался соответствующий документ.

В нем говорится, что данные средства, в частности, пойдут на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.

Это предложение поступило на фоне консультаций в Конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год, который в США начался еще 1 октября прошлого года. Трамп 22 декабря подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования.

Запрос американского лидера вызвал критику со стороны демократов. "Президент Трамп сказал, что ему может потребоваться прекращение работы правительства, чтобы получить [деньги на] свою стену. С подобным запросом он, кажется, движется именно в таком направлении", - отметил сенатор Дик Дурбин (от штата Иллинойс).

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний действующего президента. Указ о ее строительстве он подписал еще 25 января прошлого года. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в данном проекте.

Жесткие предложения

Вместе с тем, как отмечает газета The New York Times, Трамп требует выделения указанной суммы на сооружение стены в качестве одного из условий возобновления отмененной им программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). В сентябре прошлого года администрация Трампа объявила о решении отменить DACA, введенную еще при его предшественнике Бараке Обаме.

Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал тогда эту программу обходом положений иммиграционного законодательства, сообщив, что процесс аннулирования DACA займет полгода. Конгрессу было предложено за этот срок выработать альтернативу программе и принять соответствующий законопроект.

Основные усилия в данном направлении предпринимает как раз демократ Дурбин. Как отмечает газета, в последние месяцы он практически каждый день проводит встречи со своими коллегами-республиканцами в Конгрессе с целью выработать решение, которое сохранило бы программу DACA и одновременно усилило бы безопасность на границе США с Мексикой, как того требует Трамп.

По информации The New York Times, в пятницу вашингтонская администрация представила сенаторам свои условия, при которых она согласилась бы на возобновление программы защиты нелегалов. Они, в частности, предусматривают выделение $18 млрд на строительство новых участков заградительных барьеров на американо-мексиканской границе и укрепление уже существующих.

Среди других предлагаемых Трампом мер, которые в случае реализации обойдутся в общей сложности в $33 млрд, значатся введение более жестких требований к лицам, просящим предоставить им убежище в США, увеличение численности сотрудников иммиграционных служб, отмена визовой лотереи и отказ от так называемой цепной миграции, при которой гражданин переезжает на заработок в другую страну, после чего привозит с собой членов своей семьи.

О программе DACA

Введенная при Обаме программа защиты от депортации распространялась на иностранцев, которые находятся на американской территории нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на июнь 2012 года. Для того, чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с июня 2007 года.

DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. В прошлом году власти более 10 штатов подали в суд с требованием отменить президентский указ Трампа, приостановивший действие этой программы, поскольку, по их словам, он нарушает законные права мигрантов.