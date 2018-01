Вулф полагает, что выход в свет его книги приведет к уходу Трампа с поста президента США

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Автор выходящей книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналист Майкл Вулф считает, что опубликованные в ней откровения приведут к уходу нынешнего президента США со своей должности. Об этом он заявил в интервью программе Today Четвертого радиоканала Би-би-си.

"История, которую я рассказал, похоже, представляет это президентство таким образом, что он [Трамп] не в состоянии выполнять свою работу", - отметил Вулф. По его мнению, нынешний хозяин Белого дома "интеллектуально не способен" справляться с ролью президента США.

Автор книги считает, что сотрудники президентского аппарата пришли к выводу, что "король-то голый". По мнению Вулфа, подобное восприятие людьми личности президента в конце концов и приведет к уходу Трампа со своего поста.

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января, построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. Британская газета The Guardian опубликовала некоторые отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными". В целом в книге содержится множество нелицеприятных комментариев Бэннона об администрации Трампа.

В среду Белый дом распространил заявление Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок". Американский лидер утверждал, что его главный стратег и в прошлом один из его ближайших союзников на деле не имел на него никакого влияния, он также играл незначительную роль в предвыборном штабе.

Как в четверг информировала газета The Washington Post, юристы президента США пытаются предотвратить поступление книги в продажу. По данным издания, адвокат Трампа Чарльз Хардер направил письма самому Вулфу, а также в издательство Henry Holt and Co., в нем он призвал "незамедлительно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги", ее отдельных частей или даже ее содержания. Юрист отметил, что речь идет о возможном выдвижении обвинений против авторов книги, в том числе в клевете.