CNN: экс-стратег Белого дома хотел опровергнуть свои фразы из скандальной книги о Трампе

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон был готов объявить вырванными из контекста свои фразы, на которых основана выходящая в свет скандальная книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Разоблачению помешала лишь резкая реакция президента США Дональда Трампа с критикой в адрес Бэннона, сообщила 6 января телекомпания CNN.

Она ссылается на информацию, полученную от источников в окружении экс-стратега Белого дома. Согласно этим сведениям, после появления фрагментов книги в прессе Бэннон подготовил текст заявления в поддержку Трампа и его сына.

"Как я заявлял в интервью "60 минут" и еще множество раз, оснований для расследования по России нет. Это политическая охота на ведьм, устроенная левым лагерем. Дональд-младший, как и его отец, замечательный американец и патриот, и мы прекрасно знаем, что он мог встречаться с представителями России, не ведая того", - приводит телекомпания отрывок данного заявления, в котором фразы Бэннона, приведенные в книге, называются "вырванными из контекста", чтобы "специально посеять неуважение к президенту и его сторонникам".

По данным источников CNN, бывший политстратег Белого дома был готов опубликовать данное заявление, однако не сделал этого, передумав в последнюю минуту. Главной причиной этого стало заявление президент США, который выступил с нападками в адрес автора книги и самого Бэннона, назвав последнего выжившим из ума.

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января, как утверждает ее автор, построена на воспоминаниях Бэннона. Британская газета "Гардиан" опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".

3 января Белый дом распространил заявление Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок". Американский лидер утверждал, что его главный стратег и в прошлом один из его ближайших союзников на деле не имел на него никакого влияния, он также играл незначительную роль в предвыборном штабе. Как 4 января информировала газета The Washington Post, юристы президента США пытаются предотвратить поступление книги в продажу.