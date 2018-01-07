Times: Тереза Мэй может произвести перестановки в кабинете министров 8 января

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайший понедельник, 8 января, объявить о перестановках в кабинете министров. Об этом сказано в статье воскресной газеты The Sunday Times, доступ к содержанию которой получило агентство Reuters. На сайте самого еженедельника статья еще не опубликована.

В материале говорится, что премьер назначит нового главу секретариата британского кабмина. Эта вакансия образовалась после отставки Дамиана Грина, ушедшего в декабре с этой должности на фоне разгоревшегося скандала вокруг утверждений о том, что в его рабочем компьютере еще много лет назад были обнаружены материалы порнографического содержания. Де-факто глава секретариата обладает полномочиями заместителя главы правительства, хотя официально этот статус за ним не закреплен.

При этом The Sunday Times предполагает, что ведущие члены кабинета, в их числе министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.