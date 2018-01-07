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Опрос: все меньше жителей Швеции поддерживают идею присоединения к НАТО

Международная панорама
7 января, 12:18 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 7, января. /ТАСС

За присоединение к блоку выступили 31% респондентов

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СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Все меньше жителей Швеции считают, что королевству нужно вступить в НАТО. Об этом в воскресенье со ссылкой на опрос социологического центра Ipsos пишет газета Dagens Nyheter.

Если год назад 40% респондентов были против того, чтобы Швеция становилась членом Североатлантического альянса, то в декабре 2017 года их число увеличилось до 44%. Лишь 31% опрошенных полагают, что королевству следует присоединиться к НАТО. Это на 4% меньше, чем в 2016 году.

"В течение нескольких лет анализ показывал, что сопротивление идее вступления в НАТО ослабло и что все больше людей не уверены в этом вопросе, а также раздумывают о присоединении. Теперь же, как кажется, эта тенденция нарушена, а общественное мнение движется в сторону скептицизма в отношении НАТО", - отмечает эксперт Ipsos Давид Алин.

Участникам опроса был задан вопрос и о том, может ли НАТО прийти на помощь Швеции в случае военной угрозы. 46% респондентов дали на него положительный ответ, 22% - отрицательный.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что шведы по-прежнему не доверяют вооруженным силам страны: более половины опрошенных (51%) заявили, что сомневаются в способности военных противостоять иностранному вторжению. Соответствующий показатель годичной давности (декабря 2016 года) - 66%. При этом число тех, кто верит в ВС королевства, выросло с 10 до 14%.

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