Марин Ле Пен убеждена, что партия "Национальный фронт" должна сменить название

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Французская политическая партия "Национальный фронт" (НФ) нуждается в смене названия для повышения привлекательности среди избирателей. Убежденность в этом высказала в воскресенье на пресс-конференции в городе Алансон ее лидер Марин Ле Пен, передало Agence France Presse.

Как подчеркивает политик, партийные активисты "в большинстве своем скорее поддерживают изменение названия". В настоящий момент руководство "Нацфронта" рассылает по всей стране опросники, чтобы изучить мнение своих однопартийцев на этот счет. Если большинство в итоге выскажется за "смену вывески", тогда, сообщила Ле Пен, на предстоящем в марте этого года большом съезде НФ партактиву "будет предложен ряд названий", по которым состоится всеобщее голосование.

"Если мы сейчас меняем "Национальный фронт", то нужно тогда изменить и название. Если в названии содержится некий смысл, который может вызвать опасения или слишком сильную эмоциональную реакцию, что все-таки присутствует в случае "Национального фронта", не нужно смущаться - мы должны использовать все средства для победы", - настаивает Ле Пен.

В настоящий момент политик совершает большое турне по Франции в рамках программы "перезапуска партии" после поражения на президентских выборах 2017 года. По ее мнению, такого рода "ребрендинг" позволил бы НФ не только привлечь новых сторонников, но и повысил бы респектабельность партии, что в дальнейшем могло бы открыть возможность для образования правительственных коалиций с другими политическими силами. "Если мы хотим, чтобы наше движение расширялось, чтобы его рассматривали как партию, способную войти в правительство, способную к созданию альянсов, нужно, чтобы те, кто могли бы потенциально пойти на такой альянс с нами, поняли, что имеют дело с новым движением, способным к образованию таких альянсов", - отметила Ле Пен.

Историческое же название "Национальный фронт", убеждена лидер партии, не должно из ностальгических соображений становится бременем для политического движения, призванного "из оппозиционной, критикующей партии перерасти в правительственную партию". "Мы не можем рассуждать с позиций ностальгии. Политическая партия - это средство, которое должно служить для прихода к власти, партия не является самоцелью", - указала политик.

45-летняя история борьбы

"Национальный фронт" - консервативная патриотическая партия, основанная в 1972 году французским политиком Жан-Мари Ле Пеном с соратниками. Долгое время "Нацфронт" имел во Франции репутацию ультраправой партии, в связи с чем все остальные политические силы всячески избегали союзов с "лепенистами". Наибольшего успеха на общенациональных выборах при Ле Пене - старшем партия добилась в 1986 году, получив 35 из 573 мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Такой результат был обусловлен и тем, что это был единственный раз в истории Пятой республики, когда парламентские выборы проводились по пропорциональной системе, а не по мажоритарной, в рамках которой партии истеблишмента всегда выступали единым фронтом против "угрозы НФ".

В 2011 году бессменный лидер партии Жан-Мари Ле Пен сложил свои полномочия, а новым председателем на внутрипартийных выборах была избрана его дочь Марин Ле Пен. Возглавив партию, она взяла курс на резкое облагораживание облика "Нацфронта", отказавшись от наиболее радикальной риторики и сместив фокус внимания партийной программы с вопросов миграции и идентичности на темы евроскептицизма и укрепления безопасности страны. За эти годы, на фоне разочарования избирателей в традиционных партиях, популярность "Национального фронта" резко возросла, и на выборах в Европарламент в 2014 году он набрал больше всех голосов во Франции, получив в европейском собрании 24 места.

С требованиями отказа от валюты евро, выхода Франции из Шенгенских соглашений и Евросоюза Марин Ле Пен выводила "Нацфронт" на избирательную кампанию 2017 года и, согласно опросам, имела серьезные шансы на успех. Однако, уже в первом туре президентских выборов в апреле 2017 года она, вопреки многочисленным прогнозам, уступила первое место Эмманюэлю Макрону. Во втором же раунде, состоявшемся 6 мая, после крайне неудачных теледебатов тет-а-тет Ле Пен и вовсе была разгромлена Макроном, который получил 66,1% голосов.

Эта тенденция закрепилась и на парламентских выборах, состоявшихся сразу после президентских - в июне месяце. По их итогам "Нацфронт" получил лишь восемь депутатских мандатов и в очередной раз не сумел даже сформировать отдельную фракцию, для чего требуется минимум 15 мест. Несмотря на заявления Ле Пен о возможности создания расширенной парламентской группы, в которую наряду с депутатами от "Нацфронта" вошли бы представители других сил правого фланга, разделяющие цели и задачи ее партии, такую фракцию до сих пор сформировать так и не удалось.