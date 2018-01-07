Хейли: США выступают за поэтапный подход к диалогу с КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. США выступают за поэтапный принцип ведения переговоров с КНДР по вопросу прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом сообщила в воскресенье постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании ABC.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ей был задан вопрос, считает ли Вашингтон прекращение Пхеньяном ракетных испытаний и отказ от ядерных вооружений одновременными предпосылками для диалога с КНДР. "Нет, я считаю, что прекращение испытаний крайне важно и рассчитано на значительный период времени. Затем нужно начинать продвигаться к следующему этапу. Будут фазы процесса", - подчеркнула американский дипломат.

Она констатировала, что США не рассчитывают на стремительные подвижки в деле денуклеаризации Корейского полуострова. "Как мы убеждались неоднократно, такие вещи не случаются в одну ночь, однако ситуация весьма опасна", - отметила Хейли.

Постпред также не считает, что президент США Дональд Трамп внезапно изменил позицию, высказавшись в пользу налаживания диалога с Пхеньяном, хотя ранее публично не советовал госсекретарю Рексу Тиллерсону терять время на бесплодные переговоры с Севером. "Это не был поворот [на 180 градусов]. Он [Трамп] в общем заявил, что когда-нибудь настанет время для переговоров с Северной Кореей, но прежде чем это произойдет, должны свершиться многие вещи. Они должны прекратить испытания и проявить подлинное желание обсуждать запрет своих ядерных вооружений", - пояснила дипломат, добавив, что администрация Трампа не позволит КНДР обхитрить США, как это происходило последние 25 лет.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как заявило правительство КНДР, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные Японии и Южной Кореи практически не отличаются от этой информации. По итогам пуска Пхеньян заявил, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В то же время Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. В пятницу Министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.