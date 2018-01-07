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Хейли утверждает, что лидеры мира не отрываясь следят за твитами Трампа

Международная панорама
7 января, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Постпред Соединенных Штатов при ООН подчеркнула, что мировые лидеры и дипломаты считают президента США непредсказуемым

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Материал из 1 страницы
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Лидеры стран мира и иностранные дипломаты непрерывно следят за блогом Дональда Трампа в Twitter, чтобы понять логику президента США. Такое мнение высказала в воскресенье постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли в эфире телекомпании ABC.

Дипломату был задан вопрос, насколько пристально мировые лидеры и дипломаты следят за твитами Трампа. "Я не считаю, что они стали игнорировать его твиты. Напротив, я заметила, что они не отрываются от его твитов, хотя считают его [Трампа] непредсказуемым", - утверждала Хейли.

На вопрос, может ли президент США показаться чрезмерно непредсказуемым, она ответила отрицательно. "Я считаю, что они просто не знают, как поведут себя США в любой отдельно взятый отрезок времени. По этой причине они гораздо более осторожны и уделяют больше внимание тому, как вести с нами [США] дела", - пояснила свою мысль Хейли, выразив уверенность, что такой подход в принципе - вещь неплохая.

Постпред США при ООН негативно расценила скандальную книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа, хотя и оговорилась, что полностью ее не читала. "Меня всегда поражает количество людей, которые станут лгать ради денег и власти", - отметила Хейли.

В США сейчас разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев как о нынешней американской администрации, так и о президенте, его приближенных и членах семьи. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

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