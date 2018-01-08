Экс-министр экономики Казахстана не признал в суде свою вину

АСТАНА, 8 января. /ТАСС/. Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в хищении и получении взятки, в ходе показаний в понедельник в суде Астаны не признал свою вину. Как заявил Бишимбаев, он не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют.

"О том, что я не причастен, я хочу донести до общества и самое главное до главы государства, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно главе государства я обязан всеми своими профессиональными достижениями, учебой по стипендии "Болашак", успешной карьерой", - сказал экс-министр.

По словам Бишимбаева, он приблизил людей, которые использовали его доверие. "Люди, которых я знаю, которых я пригласил на работу, [экс-председатель правления АО "Байтерек Девелопмент" Бахыт] Жаксыбаев, [экс-заместитель председателя правления АО "Байтерек Девелопмент" Аслан] Джакупов подвели меня. Я несу за это ответственность перед главой государства", - отметил он.

Как сказал экс-министр, ранее он не давал показаний, поскольку видел предвзятое отношение со стороны следствия, которое "велось с обвинительным уклоном". В связи с этим Бишимбаев пояснил, что принял решение "воспользоваться законным правом дать показания только в суде".

Главное судебное разбирательство по делу бывшего министра национальной экономики ведется с 7 ноября 2017 года. Его обвиняют в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Как ранее сообщила Антикоррупционная служба республики, бывший председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг Байтерек" Бишимбаев подозревается в организации преступной схемы по хищению 1 млрд тенге (порядка $3 млн) при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в городе Кызылорда через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

Бишимбаев арестован 12 января 2017 года с санкции суда Алма-Атинского района Астаны. От должности министра он освобожден в декабре 2016 года. С мая 2013 по май 2016 года Бишимбаев занимал пост председателя правления Национального управляющего холдинга "Байтерек".