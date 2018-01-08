Глава МИД ФРГ считает, что проблема миграции разрывает Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Евросоюз не справляется с преодолением миграционного кризиса, который начался в 2015 году. Такое мнение высказал в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на конференции в Брюсселе о проблеме формирования перспективного семилетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 год.

"С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся, - сказал он. - Порой кажется, что она разрывает Европейский союз".

При этом министр подчеркнул, что страны ЕС должны преодолеть разногласия, чтобы сохранить позиции содружества на международной арене. "Мы в следующие годы должны преодолеть внутренние разногласия и сделать ЕС крупным международным игроком", - призвал Габриэль. По его словам, сегодня ЕС лишь "в ограниченной степени" способен выполнять эту задачу.