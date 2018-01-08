Президентские выборы пройдут в Египте в конце марта

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Выборы президента Египта состоятся в конце марта. Об этом заявил в понедельник глава Национальной комиссии по выборам страны Лашин Ибрагим.

Голосование за рубежом продлится три дня. Оно начнется 16 марта и завершится 18 марта. Внутри Египта выборы будут организованы в период с 26 по 28 марта, а их итоги объявят 2 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, второй тур пройдет 24-26 апреля, а его результаты станут известны 1 мая.

Регистрация кандидатов состоится с 20 по 29 января, 24 февраля должен быть утвержден окончательный список претендентов. В этот же день стартует предвыборная кампания, которая будет приостановлена на два дня перед голосованием проживающих за границей египтян. Она закончится 23 марта.

Действующий глава республики Абдель Фаттах ас-Сиси был избран на высший государственный пост в мае 2014 года и вступил в должность 8 июня. Он получил популярность летом 2013 года, когда армия под его руководством отстранила от власти исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане", сместив 3 июля того же года ее ставленника президента Мухаммеда Мурси.

Единственным соперником нынешнего египетского лидера 4 года назад был социалист-насерист Хамдин Саббахи, набравший около 3%. Ас-Сиси тогда получил почти 97% от признанных действительными бюллетеней и сейчас, согласно конституции, имеет право повторно и в последний раз баллотироваться на выборах, которые станут третьими после ухода с поста в 2011 году на волне "революции 25 января" экс-президента Хосни Мубарака. Однако пока ас-Сиси официально не заявлял о своих предвыборных планах.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру ранее объявил известный в стране активист и адвокат Халед Али, боровшийся за пост президента в 2012 году в качестве независимого и самого молодого претендента. Принять участие в выборах 2018 года собирался и экс-премьер, отставной генерал Ахмед Шафик, который стал последним главой правительства при Мубараке. Однако это вызвало бурю негодования в обществе, и он решил отказаться от гонки за президентское кресло.

В 2012 году Шафик составил серьезную конкуренцию Мурси, во втором туре он уступил ему, по официальным данным, всего несколько процентов. После этого Шафик уехал в ОАЭ и вернулся на родину лишь в начале прошлого месяца.