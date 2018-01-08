Замглавы крупнейшей партии Норвегии подал в отставку из-за обвинений в домогательствах

ОСЛО, 8 января. /ТАСС/. Заместитель главы социал-демократической Рабочей партии Норвегии Тронн Йиске подал в отставку после того, как был обвинен в сексуальных домогательствах. В понедельник на пресс-конференции в Осло руководитель партии экс-глава МИД страны Йонас Гар Стёре заявил, что поддерживает данное решение, так как информация о неподобающем поведении Йиске подтвердилась в ходе внутреннего расследования.

Еще в декабре в адрес одного из наиболее влиятельных политиков скандинавской страны, занимавшего ряд министерских постов в правительствах Йенса Столтенберга, поступила серия анонимных обвинений от женщин, которых он пытался соблазнить, пользуясь служебным положением. Пока что лишь одна из жертв домогательств - коллега Йиске по партии - публично рассказала о том, что несколько лет назад он прилюдно приставал к ней в ночном клубе во время дипломатической вечеринки. Йиске частично признал свою вину и принес публичные извинения за свои действия, однако до последнего утверждал, что многие обвинения в его адрес сфабрикованы и являются следствием внутрипартийной борьбы за власть. Свое решение подать в отставку он объяснил тем, что сложившаяся ситуация слишком тяжела для него и его семьи.

Как отмечают обозреватели норвежских газет, скандал вокруг Йиске может существенно изменить расстановку сил внутри партии и ослабить Стёре, который остался во главе социал-демократов, несмотря на их поражение в ходе парламентских выборов в сентябре 2017 года. Хотя Рабочая партия остается самой популярной в стране, набрав 27,4% голосов на выборах, ее союзники не смогли обеспечить левой коалиции решающего перевеса. С 2013 года социал-демократы находятся в оппозиции, хотя до этого под руководством Столтенберга восемь лет возглавляли правящую коалицию.

Обвинения против Йиске рассматриваются в Норвегии как часть международной общественной кампании против сексуального насилия под хэштегом #MeToo. Она началась с громкого скандала, разразившегося в США вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, и стоила карьер многим западным актерам и политикам, которых обвинили в домогательствах.