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Reuters: в Тунисе полиция разогнала протестующих против безработицы и роста цен

Международная панорама
8 января, 21:43 UTC+3 ТУНИС

В ходе разгона демонстрации был применен слезоточивый газ

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ТУНИС, 8 января. Полиция применила в понедельник в городе Тхала на западе Туниса слезоточивый газ для разгона участников акции протеста против безработицы, роста цен и налогов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, сотни протестующих, требующих развития региона и решения проблемы занятости населения, жгли автомобильные покрышки и бросали камни в сотрудников полиции, в результате чего правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ для разгона демонстрации. Аналогичные акции протеста прошли в городах Касерин и Сиди-Бузид, где население вышло на улицы в знак протеста против роста цен и налогов.

По данным Национального института статистики Туниса, инфляция в стране в ноябре 2017 года достигла отметки в 6,3% по сравнению с 5,8% в октябре. "С начала 2017 года инфляция в стране продолжает расти, начиная с 4,6% в январе, 5% в апреле и 6,3% в ноябре, в то время как в сентябре наблюдалась стабилизация на уровне 4,8%", - указывается в заявлении института. Рост цен наблюдается практически во всех основных сферах тунисской экономики: в сфере энергетики - на 4,4%, транспорта - 5,5%, образования - 6,5%, здравоохранения - 4%, телекоммуникаций - 2,2%. С 1 января 2018 года в Тунисе, в частности, были в очередной раз подняты цены на топливо, продукты питания, медикаменты, телефонную связь.

Финансовый кризис в Тунисе разразился после событий 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяет сложная внутриполитическая ситуация, сопровождаемая конфликтами в правящих кругах, коррупцией и ухудшением ситуации в социальной сфере, проблемами в области экономики, вызванными ростом уровня инфляции и безработицы. Произошедшая в 2015 году серия резонансных террористических актов, ударила по одной из ключевых отраслей тунисской экономики - туризму, спровоцировала резкий уход с тунисского рынка крупных иностранных инвесторов и еще больше усугубила положение дел в республике.

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