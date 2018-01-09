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КНДР и Южная Корея согласились провести переговоры по снижению военной напряженности

Международная панорама
9 января, 15:02 дата обновления: 9 января, 15:29 UTC+3

Стороны также условились активизировать обмены в различных сферах

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© REUTERS/Kim Hong-Ji

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. КНДР и Республика Корея договорились провести консультации между военными двух стран о снижении напряженности на межкорейской границе. Об этом говорится в принятом по итогам переговоров делегаций двух стран совместном заявлении.

Кроме того, стороны условились активизировать обмены в различных сферах.

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Ранее во вторник два корейских государства договорились возобновить работу горячей линии связи между военными двух стран, целью которой является предотвращение обострения ситуации на Корейском полуострове.

КНДР завершила технические работы, необходимые для восстановления линии, которая начнет работать в среду, сообщил заместитель министра объединения Республики Корея Чун Хэ Сон. По его словам, представители Пхеньяна известили об этом южнокорейскую делегацию.

Работа канала связи между представителями вооруженных сил двух государств была прервана в 2013 году по инициативе КНДР. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман во время своего визита в Пхеньян в декабре прошлого года призвал стороны восстановить каналы связи, в том числе между военными, чтобы снизить опасность просчетов.

Южная Корея и КНДР 3 января восстановили другую линию спецсвязи в пограничной деревне Пханмунджом. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении первых с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Они прошли во вторник в Пханмунджоме.

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