Министр обороны Болгарии не верит в возможность военного конфликта НАТО с Россией

СОФИЯ, 9 января. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов не верит в возможность военного конфликта России с НАТО или США. Свою точку зрения он высказал во вторник в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"Как военный министр, я не верю в возможность военного конфликта НАТО с Россией, США с Россией. И в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве есть люди, имеющие близкую систему ценностей, они могут сесть [за стол переговоров] и разобраться [в спорных вопросах], в то время как с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") [и другими террористическими организациями] договариваться невозможно", - сказал Каракачанов, отвечая на вопрос о военных угрозах, с которыми может столкнуться Болгария в ближайшем будущем.

Говоря о перспективах развития болгарской армии, Каракачанов выразил убеждение в необходимости восстановления системы обязательной военной подготовки.