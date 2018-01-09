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Министр обороны Болгарии не верит в возможность военного конфликта НАТО с Россией

Международная панорама
9 января, 21:01 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 9, января. /ТАСС

Красимир Каракачанов добавил, что "и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве есть люди, имеющие близкую систему ценностей"

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СОФИЯ, 9 января. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов не верит в возможность военного конфликта России с НАТО или США. Свою точку зрения он высказал во вторник в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"Как военный министр, я не верю в возможность военного конфликта НАТО с Россией, США с Россией. И в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве есть люди, имеющие близкую систему ценностей, они могут сесть [за стол переговоров] и разобраться [в спорных вопросах], в то время как с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") [и другими террористическими организациями] договариваться невозможно", - сказал Каракачанов, отвечая на вопрос о военных угрозах, с которыми может столкнуться Болгария в ближайшем будущем.

Говоря о перспективах развития болгарской армии, Каракачанов выразил убеждение в необходимости восстановления системы обязательной военной подготовки.

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