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США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном по поводу Олимпийских игр

Международная панорама
9 января, 22:00 UTC+3

В Госдепе отметили, что участие КНДР в Олимпиаде не будет нарушать санкции СБ ООН

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном, касающиеся предстоящих Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.

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"Соединенные Штаты приветствуют состоявшиеся консультации между Республикой Кореей и Северной Кореей, направленные на безопасное и успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. США остаются в близком контакте с представителями властей Республики Кореи, которые гарантируют, что участие Северной Кореи в олимпиаде не будет нарушать санкции, введенные Советом Безопасности ООН против КНДР за ее незаконные ядерную и ракетную программы", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что Вашингтон направит "президентскую делегацию высокого уровня на Олимпийские игры".

В Госдепе также отметили, что США считают решение КНДР отправить спортсменов на зимние Олимпийские игры позитивным развитием событий. "США приветствуют решение КНДР отправить делегацию на Олимпийские игры, считают это позитивным развитием событий", - отмечается в документе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжают настаивать "на полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся во вторник утром.

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