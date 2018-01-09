AP: в США индейцы подали в суд на фармацевтические компании в связи с опиоидной эпидемией

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Три индейских племени подали иск в федеральный суд в Сиу-Фоллз (штат Южная Дакота) к 24 фармацевтическим компаниям, выпускающим опиоидные препараты. Как сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, представители племен индейцев-сиу обвиняют производителей в том, что те скрывали или преуменьшали опасность привыкания к такого рода препаратам, и добиваются создания компенсационного фонда, из которого должно оплачиваться лечение пострадавших.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии для решения ситуации до сих не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает оказание помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.

Опиоиды, обладающие структурным сходством с морфином, отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость. Вещества, добываемые из определенного вида мака, принято называть опиатами, а всю группу веществ вместе с теми, что получают синтетическим путем, называют опиоидами.