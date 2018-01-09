Reuters: президент Перу собирается сменить девять министров

ТАСС, 9 января. Президент Перу Педро Пабло Кучински собирается объявить о смене девяти министров, среди которых глава внешнеполитического ведомства страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, действующий министр энергетики и горнорудной промышленности Кайетана Альховин Гассани возглавит МИД, а кресло главы министерства энергетики и горнорудной промышленности займет ее заместитель Анхела Гроссхайм. Нынешний министр иностранных дел страны Рикардо Луна Мендоса, по данным Reuters, покинет кабмин.