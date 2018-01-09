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Reuters: президент Перу собирается сменить девять министров

Международная панорама
9 января, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Глава МИД страны, по данным агентства, покинет кабмин

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ТАСС, 9 января. Президент Перу Педро Пабло Кучински собирается объявить о смене девяти министров, среди которых глава внешнеполитического ведомства страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, действующий министр энергетики и горнорудной промышленности Кайетана Альховин Гассани возглавит МИД, а кресло главы министерства энергетики и горнорудной промышленности займет ее заместитель Анхела Гроссхайм. Нынешний министр иностранных дел страны Рикардо Луна Мендоса, по данным Reuters, покинет кабмин.

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