Компартия Чехии отказала кабмину Бабиша в доверии

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Коммунистическая партия Чехии и Моравии последней из оппозиционных политических сил нижней палаты парламента республики отказала правительству Андрея Бабиша в доверии. Об этом сообщило во вторник Чешское радио со ссылкой на председателя партии Войтеха Филипа.

"Исполком рекомендовал депутатской фракции нашей партии отказаться выразить доверие правительству", - заявил лидер коммунистов.

Ранее лидеры других семи оппозиционных парламентских партий, которые составляют большинство в нижней палате парламента, также отказались выразить доверие правительству. Это связано с тем, что Бабиш подозревается полицией в мошенничестве при получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере 50 млн крон (около $2,4 млн).

Премьер уже признал, что правительство вряд ли получит доверие нижней палаты парламента страны. Заседание начнется в среду в 10:00 по среднеевропейскому времени (12:00 мск). Бабиш может рассчитывать только на 78 голосов депутатов от возглавляемого им политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО). Несмотря на это, на заседание поддержать Бабиша намерен прийти президент Чехии Милош Земан.

Как ранее заявил глава государства, он готов поручить действующему премьеру сформировать новое правительство. Земан выразил убеждение, что со второй попытки, которая может состояться в конце февраля или начале марта, кабинет министров заручится поддержкой парламентариев. По его мнению, "за" проголосуют коммунисты и социал-демократы, вместе располагающие 30 мандатами в нижней палате.

Правительство Бабиша состоит из 14 министров - представителей АНО и беспартийных экспертов-профессионалов. Согласно закону, назначенный президентом кабинет министров теоретически может работать продолжительное время без доверия нижней палаты парламента. Глава государства может, но не обязан распустить ее после трех неудачных попыток правительства получить поддержку законодателей.