Пентагон: Япония намерена закупить у США противоракеты более чем на $133 млн

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Пентагон направил во вторник в Конгресс США уведомление о намерении заключить с Японией контракт на поставку 4-х противоракет SM-3 на общую сумму $133,3 млн.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент США не возражает против продажи Токио такого рода вооружений.

"Предполагаемая сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника, который играет важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении. "Поставка этих противоракет не изменит военный баланс в регионе", - добавил Пентагон.

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

В настоящее время Япония обладает двухэшелонной системой ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем участке траектории полета. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй эшелон ПРО с применением зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3, которые предназначены для перехвата ракет на конечном участке их полета.

Кроме того, кабинет министров Японии в декабре прошлого года принял решение о размещении на севере и юго-западе острова Хонсю двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ракетной угрозы со стороны КНДР. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в $889 млн каждая. Ожидается, что размещение Aegis Ashore в Японии завершится к 2023 году.