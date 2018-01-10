Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: Япония намерена закупить у США противоракеты более чем на $133 млн

Международная панорама
10 января, 2:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Госдеп не возражает против продажи Японии такого оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Пентагон направил во вторник в Конгресс США уведомление о намерении заключить с Японией контракт на поставку 4-х противоракет SM-3 на общую сумму $133,3 млн.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент США не возражает против продажи Токио такого рода вооружений.

"Предполагаемая сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника, который играет важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении. "Поставка этих противоракет не изменит военный баланс в регионе", - добавил Пентагон.

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

В настоящее время Япония обладает двухэшелонной системой ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем участке траектории полета. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй эшелон ПРО с применением зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3, которые предназначены для перехвата ракет на конечном участке их полета.

Кроме того, кабинет министров Японии в декабре прошлого года принял решение о размещении на севере и юго-западе острова Хонсю двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ракетной угрозы со стороны КНДР. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в $889 млн каждая. Ожидается, что размещение Aegis Ashore в Японии завершится к 2023 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ПФР объяснил, почему не все могут рассчитывать на страховую пенсию по старости
2
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
3
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
4
Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
5
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
6
Guardian: США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
7
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
Темы дня
Новости партнеров
Реклама