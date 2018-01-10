Зариф прибудет в среду в Москву для встречи с Лавровым

ТАСС, 10 января. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду прибудет в Москву для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом во вторник сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Бахрам Касеми, его слова цитирует агентство IRNA.

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран отправится в Москву в среду в рамках текущих консультаций глав МИД Ирана и России", - говорится в сообщении.

Зариф также намерен посетить Брюссель в четверг по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, где встретится с главами МИД Франции, Германии и Великобритании.

Ранее в Департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что переговоры Лаврова и Зарифа на этой неделе в Москве прорабатываются.