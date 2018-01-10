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В ХДС/ХСС заявили о близящемся завершении переговоров о коалиции в ФРГ

Международная панорама
10 января, 21:09 дата обновления: 10 января, 21:30 UTC+3

В последний день консультаций стороны намерены обсудить ряд вопросов, касающихся экономики, миграционной политики и образования

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БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) вышли на финишную прямую на так называемых зондирующих переговорах о формировании нового правительства ФРГ. Об этом заявил в среду журналистам исполнительный секретарь фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Гроссе-Брёмер по итогам предпоследнего дня консультаций.

"Сейчас мы на финишной прямой. Завтра финиш", - сказал политик, член ХДС, председателем которого является канцлер Ангела Меркель.

"Сегодня мы очень концентрированно и тщательно работали", - отметил он. Гроссе-Брёмер подчеркнул, что в последний день предварительных консультаций, в четверг, предстоит урегулировать еще ряд спорных моментов. "Перед нами стоит общая задача - довести "зондирующие переговоры" до успешного завершения, - сообщил он. - Я убежден, что нам это удастся".

Предварительные консультации между социал-демократами и консерваторами начались в воскресенье. Согласно графику, они продлятся пять дней и завершатся в ночь на 12 января. К пятнице стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы партий. В последний день консультаций ХДС, ХСС и СДПГ рассмотрят такие темы, как налоговая и финансовая политика, миграция и вопрос воссоединения беженцев со своими семьями, развитие Европы и образование.

 

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