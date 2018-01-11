Нетаньяху приветствовал заявление посла США, обвинившего палестинцев в поощрении террора

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал в среду заявления посла США в стране Дэвида Фридмана, обвинившего палестинские власти во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом в поощрении террора после убийства во вторник израильтянина на шоссе на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением глава израильского правительства выступил в среду в Иерусалиме на приеме, посвященном наступлению 2018 года.

"Я хочу поздравить посла США Фридмана, который написал в Twitter правду - прямолинейно и без прикрас: правительство Аббаса поддерживает убийц, которые лишили жизни отца шестерых детей", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания цитирует газета Yedioth Ahronoth. Во вторник вечером неизвестный открыл огонь по израильскому автомобилю на шоссе в районе города Наблус на Западном берегу, в результате чего был убит 35-летний раввин Разиэль Шевах, у которого остались шестеро детей. "Я не сомневаюсь, что уже очень скоро мы найдем убийц, мы все делаем для этого", - добавил Нетаньяху.

Посол США в Израиле отметил ранее в среду в публикации в Twitter, что палестинское движение ХАМАС "восхваляет убийц" раввина, при этом "палестинские законы обеспечат им (убийцам) финансовое вознаграждение". "Не ищите более других причин того, почему здесь нет мира", - подчеркнул Фридман.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что представит в ближайшие недели законопроект, в соответствии с которым из средств, перечисляемых Израилем Палестинской национальной администрации (ПНА), "будут изыматься средства, которые палестинская администрация использует на выплату пособий террористам и их семьям". Министр написал в Facebook, что ПНА тратит на эти цели свыше 1 млрд шекелей (почти $300 млн).

Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. За два с небольшим года в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.