Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху приветствовал заявление посла США, обвинившего палестинцев в поощрении террора

Международная панорама
11 января, 1:46 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 11, января. /ТАСС

Дэвид Фридман написал в своем Twitter, что движение ХАМАС "восхваляет" убивших раввина на Западном берегу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Abir Sultan/Pool via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал в среду заявления посла США в стране Дэвида Фридмана, обвинившего палестинские власти во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом в поощрении террора после убийства во вторник израильтянина на шоссе на Западном берегу реки Иордан. С таким заявлением глава израильского правительства выступил в среду в Иерусалиме на приеме, посвященном наступлению 2018 года.

Смотрите также

Нетаньяху призвал палестинского лидера прекратить выплату пособий террористам и их семьям

Израиль перебрасывает дополнительные силы на Западный берег после убийства раввина

СМИ: получивший ранения при обстреле на Западном берегу израильтянин скончался

"Я хочу поздравить посла США Фридмана, который написал в Twitter правду - прямолинейно и без прикрас: правительство Аббаса поддерживает убийц, которые лишили жизни отца шестерых детей", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания цитирует газета Yedioth Ahronoth. Во вторник вечером неизвестный открыл огонь по израильскому автомобилю на шоссе в районе города Наблус на Западном берегу, в результате чего был убит 35-летний раввин Разиэль Шевах, у которого остались шестеро детей. "Я не сомневаюсь, что уже очень скоро мы найдем убийц, мы все делаем для этого", - добавил Нетаньяху.

Посол США в Израиле отметил ранее в среду в публикации в Twitter, что палестинское движение ХАМАС "восхваляет убийц" раввина, при этом "палестинские законы обеспечат им (убийцам) финансовое вознаграждение". "Не ищите более других причин того, почему здесь нет мира", - подчеркнул Фридман.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что представит в ближайшие недели законопроект, в соответствии с которым из средств, перечисляемых Израилем Палестинской национальной администрации (ПНА), "будут изыматься средства, которые палестинская администрация использует на выплату пособий террористам и их семьям". Министр написал в Facebook, что ПНА тратит на эти цели свыше 1 млрд шекелей (почти $300 млн). 

Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. За два с небольшим года в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Страны
Израиль Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама