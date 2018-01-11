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Африпол считает своим приоритетом борьбу с терроризмом

Международная панорама
11 января, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Также организация считает своей задачей создание базы обмена информацией и контактов между полицейскими ведомствами африканских государств

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ТАСС, 11 января. Африканская организация полицейского сотрудничества (Африпол) определила в качестве приоритетов своей работы на 2017-2019 годы борьбу с терроризмом и организованной преступностью. Об этом, как сообщило 10 января информационное агентство Algerie Presse Service, заявил руководитель Главного управления национальной безопасности Алжира, действующий председатель Африпола генерал Абдельгани Хамель.

Он выступил в столице Эфиопии Аддис-Абебе на очередном заседании руководителей полицейских структур африканских стран, прошедшем в штаб-квартире Африканского союза (АС).

"Африпол определил в качестве приоритетов в программе действий на 2017-2019 годы борьбу с терроризмом и организованной преступностью, а также объединение данных, касающихся рисков и угроз, создание базы обмена информацией и контактов между полицейскими ведомствами африканских государств", - отметил Хамель.

По его словам, Африпол занимается "выработкой стратегии противодействия преступности во всех ее формах - будь то терроризм, организованная преступность, насилие, экстремизм".

Хамель призвал "развивать сотрудничество между африканскими и международными полицейскими ведомствами, а также укреплять оперативные возможности органов, занимающихся применением закона, для успешного проведения мирных процессов и осуществления проектов устойчивого развития в Африке". Кроме того, сообщил он, "Африпол уделяет особое внимание борьбе с коррупцией".

Как ожидается, предстоящая 30-я встреча глав государств и правительств АС, которая состоится в конце января в Аддис-Абебе, будет посвящена именно борьбе с коррупцией. Девизом саммита станет лозунг "Победа в борьбе с коррупцией - надежный путь к преобразованию Африки".

Во имя координации полицейских структур

Идея создания Африпола была озвучена в сентябре 2013 года, а основные документы по формированию организации были утверждены в декабре 2015 года по результатам встречи руководителей полицейских ведомств африканских стран.

В мае 2017 года состоялась первая Генеральная ассамблея Африпола. По ее итогам председателем организации сроком на 2 года стал Алжир. Посты трех вице-президентов заняли представители Уганды, Нигерии и Центральноафриканской Республики. Докладчиком от Африпола стала Замбия.

Организация призвана повысить эффективность полицейских ведомств континента, в частности через укрепление их технических и оперативных возможностей. Штаб-квартира, открытая в декабре 2015 года, находится в столице Алжира.

Как ранее заявили в руководстве АС, Африпол "обеспечит координацию и сотрудничество африканских полицейских структур в целях эффективной борьбы на всех уровнях с различными угрозами". Хамель со своей стороны отмечал важность "взаимодействия африканских и европейских специалистов для адаптации к новым видам преступности, получения опыта и современных технических навыков".

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