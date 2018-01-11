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Украина обжаловала решение болгарской комиссии по конкуренции в вопросе ремонта МиГ-29

Международная панорама
11 января, 22:30 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 11, января. /ТАСС

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что украинская компания мешает ведомству заключить договор с Российской самолетостроительной корпорацией

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СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Украинская компания обжаловала решение Комиссии по защите конкуренции, отклонившей требование "Укроборонпрома", который настаивал на отмене решение минобороны Болгарии заключить договор с Российской самолетостроительной корпорацией (РСК) "МиГ" о ремонте истребителей МиГ-29 и требовала начать новую конкурсную процедуру. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

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"Решение комиссии было в четверг обжаловано в административном суде. Создавая процедурные проблемы, украинская компания мешает заключению договора, но не сомневаюсь, что этот вопрос мы успеем решить", - сказал вице-премьер.

Болгарское оборонное ведомство намерено продолжить переговоры о заключении прямого договора с РСК "МиГ" стоимостью 81,3 млн левов (около €40,5 млн) по ремонту и модернизации 12 самолетов МиГ-29А и трех МиГ-29УБ для ВВС страны.

Каракачанов выразил уверенность, что в конце января - начале февраля оборонное ведомство подпишет договор о ремонте истребителей с РСК "МиГ".

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