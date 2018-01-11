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ОБСЕ призвала закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за бесчеловечного отношения к заключенным

Международная панорама
11 января, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

При этом президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании заявлял, что не будет закрывать спецтюрьму

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ТАСС, 11 января. ОБСЕ считает, что в лагере Гуантанамо унижают заключенных и относятся к ним бесчеловечно, тюрьму необходимо закрыть. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрги Сольрун Гисладоттиры. Заявление было сделано по случаю 16-летия со дня образования тюрьмы.

"Бессрочное содержание под стражей без предъявления обвинений или судебного разбирательства представляет собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание", - говорится в заявлении директора БДИПЧ. По ее мнению, сохраняющаяся безнаказанность в связи с предыдущими злоупотреблениями, "включая пытки и несоблюдение основных прав на справедливое судебное разбирательство", противоречат принципам и ценностям, которые направлены на защиту усилий по борьбе с терроризмом.

Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем - младшим. В этом лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Барак Обама практически сразу после начала исполнения им полномочий главы государства подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако столкнулся с противодействием Конгресса.

Лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников. Обама за время пребывания у власти распорядился освободить почти 200 узников, которые были признаны не представляющими угрозы, сейчас в тюрьме остаются около 40 заключенных. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что не будет закрывать спецтюрьму. Он также указывал на недопустимость освобождения из нее узников, которые, по его словам, могут после этого вернуться к террористической деятельности.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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