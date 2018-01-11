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Минфин США анонсировал новые санкции в отношении Ирана

Международная панорама
11 января, 23:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама в январе 2016 года снял со страны санкции, введенные в связи с попытками Тегерана разработать ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга для журналистов в Белом доме.

"Я ожидаю новые санкции по Ирану... думаю, что вы можете ожидать объявления новых санкций", - ответил он на соответствующий вопрос репортера.

После того, как Тегеран выполнил свою часть Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Кроме того, минфин регулярно вводит новые рестрикции в отношении иранских лиц и организаций. Последний раз США расширили санкционные списки по Ирану 4 января.

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Персоны
Обама, Барак Мнучин, Стивен
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