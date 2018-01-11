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Трамп устал от одержимости СМИ вокруг книги о нем

Международная панорама
11 января, 23:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент считает книгу журналиста Майкла Вулфа фиктивной

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп устал от одержимости СМИ вокруг публикации вызвавшей большой резонанс в стране книги журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury. Inside the Trump White House). Об этом рассказала в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

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"Он [Трамп] устал от одержимости СМИ вокруг недавно вышедшей фиктивной книги о президенте и его администрации. Он думает, что, когда происходят подобные вещи, необходимы действия по защите прав", - прокомментировала Сандерс желание главы государства ужесточить законы, касающиеся борьбы с клеветой. Она подчеркнула, что президент указал на изучение этой возможности.

По словам Сандерс, Трамп "расстроен из-за передачи СМИ неверной информации и ложных новостей, что происходит на регулярной основе". Журналисты рассказали ей, что изменение законодательства о клевете входит в полномочия властей штатов. Тогда пресс-секретарь призвала штаты заняться этой проблемой.

В среду Трамп обещал изучить возможность ужесточения национального законодательства о клевете. Он назвал действующее законодательство в этой сфере "обманом и позором".

В книге Вулфа утверждается, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.

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