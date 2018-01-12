СМИ: сирийские войска отбили атаки террористов в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

ТАСС, 12 января. Бойцы сирийской армии и Сил народной обороны (СНО) вернули в четверг под свой контроль семь селений в районе города Ханасир к югу от Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) ранее на этой неделе атаковали крупными силами позиции правительственных войск у Ханасира, однако получили отпор. В ходе ответной операции военнослужащие и ополченцы восстановили контроль над всеми утраченными рубежами.

Сообщения о вылазках поступили в четверг из провинции Идлиб, где в районе военного аэродрома Абу-Духур было ликвидировано свыше 20 боевиков "Джебхат ан-Нусры" во главе с полевым командиром Хаттабом аль-Габи.

Ожесточенные бои с бандформированиями шли на севере провинции Хама в окрестностях населенных пунктов Атшан, Телль-Марек, Зарзур, Эль-Хурин и Умм-Халяхиль. Поддержку наземным силам оказали сирийские ВВС, которые уничтожили несколько единиц бронетехники. Потери понесли экстремистские группировки "Фейлак аш-Шам", "Джейш ан-Наср" и "Ахрар аш-Шам", в их рядах ликвидировано несколько полевых командиров.

Военные действия против террористов "Джебхат ан-Нусры" и их союзников продолжаются более месяца на севере Сирии. За этот период армия и ополченцы уничтожили свыше 600 боевиков. Командование ВС республики поставило перед военнослужащими задачу вернуть под контроль районы на стыке провинций Алеппо, Идлиб и Хама.