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AP: хакеров Fancy Bear заподозрили в подготовке кибератак на Сенат США

Международная панорама
12 января, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Сообщается, что хакеры заняты попытками взлома почты американских политиков

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 12 января. Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на антивирусной защите, обвинила хакерскую группировку Fancy Bear в подготовке кибератак на компьютерные системы Сената США. Об этом в пятницу сообщило агентство AP со ссылкой на доклад Trend Micro.

"Они все еще очень активны, по крайней мере, они готовятся снова воздействовать на общественное мнение. Они ищут информацию, которую смогут раскрыть позднее", - приводит агентство слова автора доклада.

Как отмечает AP, Trend Micro считает, что хакеры заняты попытками взлома почты американских политиков. Выводы, приведенные в докладе, основаны на обнаружении ряда созданных с июня по сентябрь прошлого года подозрительных сайтов, интерфейс которых похож на внутреннюю систему электронной почты американского Сената.

Fancy Bear известна тем, что в сентябре 2016 года взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS и начала публиковать документы, согласно которым многие знаменитые спортсмены принимали запрещенные вещества. Среди них оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара.

Власти США приписывают Fanсy Bear попытки взлома почтового сервера национального комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года. Вашингтон утверждает, что сеть Fancy Bear связана с властями России. В Кремле причастность к кибератакам неоднократно отрицали.

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