Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: США и РФ выполняют свои обязательства по сокращению наступательных вооружений

Международная панорама
13 января, 2:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, января. /ТАСС

Соответствующие данные отражены в официальной справке, обнародованной американским внешнеполитическим ведомством

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Зинин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ). Такую оценку дал Госдепартамент, обнародовав в пятницу справку о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов в соответствии с этим соглашением, вступившим в силу 5 февраля 2011 года.

Смотрите также

Кандидат на пост помощника госсекретаря считает, что РФ выполняет обязательства по ДСНВ

Посол РФ в США: Россия выполнит свои обязательства по ДСНВ к февралю 2018 года

Американский военачальник: новый ДСНВ ценен и для США, и для мира

Данные приводятся по состоянию на 1 сентября 2017 года и отражают официально представленную сторонами статистику.

Как отмечается в справке, Россия располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) - и 1561 боезарядом на них. У США есть 660 носителей и 1393 боеголовки.

В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ в США насчитывается 800, в России - 790, указал Госдепартамент.

По сравнению с 1 января 2009 года, у США стало на 538 развернутых носителей и на 4183 боеголовки меньше. У России - на 313 носителей и 2338 боеголовок.

Ядерная триада США

В справке указывается, что в арсенале США насчитывается 399 оперативно развернутых МБР шахтного базирования "Минитмен-3". Еще 281 ракета - в резерве.

Американские ВМС имеют в строю 212 БРПЛ "Трайдент-2", которыми вооружены стратегические атомные субмарины. Еще 215 "Трайдент-2" - в резерве.

Кроме того, Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков - 11 Б-2 и 38 Б-52. Еще девять Б-2 и восемь Б-52 числятся в резерве.

Новый ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года. Предполагается, что к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1550 ядерными боеголовками, а также 700 МБР, ТБ и БРПЛ. Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз высказывался за то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали процесс сокращения ядерных вооружений. По его словам, это одна из областей, в которых американцы должны сохранять взаимодействие с Россией. Однако президент Дональд Трамп в феврале прошлого года выразил недовольство по поводу нового ДСНВ, в поддержку которого высказываются даже в Пентагоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
2
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
5
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама