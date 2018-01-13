Госдеп: США и РФ выполняют свои обязательства по сокращению наступательных вооружений

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ). Такую оценку дал Госдепартамент, обнародовав в пятницу справку о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов в соответствии с этим соглашением, вступившим в силу 5 февраля 2011 года.

Данные приводятся по состоянию на 1 сентября 2017 года и отражают официально представленную сторонами статистику.

Как отмечается в справке, Россия располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) - и 1561 боезарядом на них. У США есть 660 носителей и 1393 боеголовки.

В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ в США насчитывается 800, в России - 790, указал Госдепартамент.

По сравнению с 1 января 2009 года, у США стало на 538 развернутых носителей и на 4183 боеголовки меньше. У России - на 313 носителей и 2338 боеголовок.

Ядерная триада США

В справке указывается, что в арсенале США насчитывается 399 оперативно развернутых МБР шахтного базирования "Минитмен-3". Еще 281 ракета - в резерве.

Американские ВМС имеют в строю 212 БРПЛ "Трайдент-2", которыми вооружены стратегические атомные субмарины. Еще 215 "Трайдент-2" - в резерве.

Кроме того, Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков - 11 Б-2 и 38 Б-52. Еще девять Б-2 и восемь Б-52 числятся в резерве.

Новый ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года. Предполагается, что к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон должен быть ограничен 1550 ядерными боеголовками, а также 700 МБР, ТБ и БРПЛ. Договор обязывает производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз высказывался за то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали процесс сокращения ядерных вооружений. По его словам, это одна из областей, в которых американцы должны сохранять взаимодействие с Россией. Однако президент Дональд Трамп в феврале прошлого года выразил недовольство по поводу нового ДСНВ, в поддержку которого высказываются даже в Пентагоне.