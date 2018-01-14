Нетаньяху считает визит в Индию возможностью расширить сотрудничество с мировой державой

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал начинающийся в воскресенье шестидневный визит в Индию возможностью укрепить отношения и усилить сотрудничество с крупной мировой державой. С таким заявлением глава израильского правительства выступил перед вылетом в Нью-Дели.

"В ходе этого визита я намерен еще больше укрепить отношения между двумя странами, - сказал Нетаньяху. - Это - возможность усилить сотрудничество с крупной мировой державой в сферах экономики, обороны, технологий и туризма". "Премьер-министр Индии Моди является близким другом Израиля и моим другом, и я ценю тот факт, что он будет лично сопровождать меня значительную часть визита", - добавил глава израильского правительства, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.

Как отмечается в сообщении, "этот визит отмечает 25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами и проходит через полгода после исторического визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль". В канцелярии добавили, что глава израильского правительства помимо Моди встретится также "с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и министром иностранных дел страны Сушмой Сварадж". Стороны "проведут переговоры и подпишут ряд соглашений", в частности, о сотрудничестве в сферах авиасообщения, кибербезопасности и кинопроизводства, нефтегазовой отрасли, а также о развитии прямых взаимных инвестиций. "Лидеры обсудят детализированный рабочий план укрепления двусторонних связей на ближайшие пять лет", - сообщили в ведомстве.

В Индии премьер Израиля посетит Нью-Дели, Агру, Ахмадабад и Мумбаи и примет участие в нескольких бизнес-форумах, встретится с представителями индийской киноиндустрии и руководством еврейской общины страны. В Нью-Дели он посетит мемориал Ганди, в Мумбаи примет участие в церемонии поминовения жертв терактов в этом городе 2008 года, сообщила канцелярия премьера.