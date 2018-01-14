Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Ирана: Трамп потерпел неудачу в попытках сорвать ядерную сделку

Международная панорама
14 января, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Хасан Роухани подчеркнул, что СВПД - это долговременная победа для страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани

© EPA-EFE/ALBA VIGARAY

ТАСС, 14 января. Президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в его попытках сорвать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил 14 января президент Ирана Хасан Роухани, его слова приводит агентство Reuters.

"Американская администрация не смогла подорвать ядерную сделку <...> Трамп, несмотря на его неоднократные усилия, потерпел неудачу в подрыве соглашения <...> Сделка - это долговременная победа для Ирана", - цитирует агентство слова Роухани.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с Ираном

Ранее 12 января Трамп заявил, что США прекратят свое участие в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роухани, Хасан Трамп, Дональд
Страны
США Иран Китай Россия Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
История старого Нового года в России
4
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама