Президент Ирана: Трамп потерпел неудачу в попытках сорвать ядерную сделку

ТАСС, 14 января. Президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в его попытках сорвать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил 14 января президент Ирана Хасан Роухани, его слова приводит агентство Reuters.

"Американская администрация не смогла подорвать ядерную сделку <...> Трамп, несмотря на его неоднократные усилия, потерпел неудачу в подрыве соглашения <...> Сделка - это долговременная победа для Ирана", - цитирует агентство слова Роухани.

Ранее 12 января Трамп заявил, что США прекратят свое участие в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.