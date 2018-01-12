Трамп: США выйдут из соглашения с Ираном, если оно не будет исправлено

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США прекратят свое участите в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома заявлении президента страны Дональда Трампа.

Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций, ранее действовавших в отношении Тегерана в связи с его ядерной программой. Однако, продолжил глава государства, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки". "Это последний шанс. Если этого соглашения не будет, то Соединенные Штаты не будут вновь замораживать санкции для того, чтобы остаться участником иранской ядерной сделки", - подчеркнул Трамп.

При этом президент заметил, что США выйдут из соглашения незамедлительно, как только он решит, что переговоры с европейцами зашли в тупик. "Никому не следует ставить мои слова под сомнение", - предупредил он.

Президент США призвал "все ключевые европейские страны присоединиться к Соединенным Штатам в работе над исправлением значительных недостатков этой сделки, в противодействии иранской агрессии и поддержке иранского народа". "Если другие страны не предпримут действий в этот раз, я разорву нашу сделку с Ираном", - вновь пообещал Трамп. По его мнению, отказ от этой работы будет означать оказание поддержки "ядерным амбициям иранского режима".

Ядерное соглашение, также именуемое Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Срок соглашения составляет 10 лет, нынешние власти США считают это слишком коротким периодом.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.