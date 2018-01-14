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СМИ: представитель Эрдогана назвал недопустимым желание США обучать курдов в Сирии

Международная панорама
14 января, 19:21 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, января. /ТАСС

Ибрагим Калын заявил, что Турция оставляет за собой право делать все необходимое в борьбе с терроризмом

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын

© AP Photo/Plinio Lepri

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал в воскресенье недопустимым решение США обучать бойцов отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) охранять сирийско-турецкую границу. Об этом сообщает газета Sabah.

"Эта ситуация недопустима. Турция оставляет за собой право делать все необходимое в борьбе с терроризмом", - приводит издание слова Калына.

Ранее в воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил ТАСС в Вашингтоне, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек".

Основной ударной силой коалиции СДС считаются отряды "Сил народной самообороны" (СНС) - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает СНС и ДС ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском Африне.

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